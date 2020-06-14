Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı (6) VALİLİK: GÜVENLİK KORUCUMUZ ŞEHİT OLDUBingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, göçük altına kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.

VALİLİK: GÜVENLİK KORUCUMUZ ŞEHİT OLDU

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, göçük altına kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Karlıova Kaynarpınar Köyünde göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

Valilikten alınan bilgiler doğrultusunda depremde saat 21.00 itirabariyle 1 güvenlik korucunun şehit olduğu, 2'si güvenlik korucusu 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: DHA