Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı (5)
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Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı (5)

VALİLİK: GÖÇÜK ALTINDA KALAN 3 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYORKarlıova ilçesindeki 5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin kurtarılması için çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı (5)
14.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:38

VALİLİK: GÖÇÜK ALTINDA KALAN 3 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Karlıova ilçesindeki 5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin kurtarılması için çalışmasının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 7 kişini göçük altında kurtarılıp, hastanede tedaviye alındığı belirtilerek, hasarın tespit edildiği köylere ekiplerin sevk edildiği kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:   "14 Haziran 2020 tarihinde saat 17: 24'te merkez üssü Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Saat 18: 50 itibarı ile; Bingöl il merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanma meydana gelmemiştir. İlimiz Karlıova İlçesine bağlı Kaynarpınar köyü jandarma karakolunda 2 adet nöbet kulübesinde göçük meydana gelmiştir. Bu kulübelerden her birinde birer güvenlik korucusu olmak üzere 2 güvenlik korumuz göçük altında kalmış, bunlardan bir güvenlik korucumuz arama kurtarma ekiplerince çıkarılmıştır. Diğer korucumuzun kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Kaynarpınar köyünde biri çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Bir çocuk göçük altından kurtarılmış olup diğer vatandaşlarımızın kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Yedisu ilçemiz Dinarbey köyünde 5 evin yıkıldığı belirlenmiştir. Dinarbey- Malkoç yaylasında da 2 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Yedisu/Elmalı köyümüzde de 3 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, hastaneye sevk edilmiştir. Hasarların tespit edildiği köylerimize ilk etapta ivedi olarak Bingöl AFAD'dan arama-kurtarma araçları ve personelleri sevk edilmiştir. Ayrıca, Erzurum, Diyarbakır, Muş, Malatya ve Tunceli illerimizden de arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkmıştır." 


Kaynak: DHA

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