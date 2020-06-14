Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı (3) DEPREMİN ARDINDAN ELAZIĞLILAR SOKAĞA ÇIKTI Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.

DEPREMİN ARDINDAN ELAZIĞLILAR SOKAĞA ÇIKTI

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi. Deprem anında evlerinde ve iş yerlerinde bulananlar sokağa çıktı. Deprem sırasında evlerdeki avizelerin sallandığı görüntülere yansırken, kent sakinlerinin dışarıda bekleyişi sürüyor.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

Kaynak: DHA