Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 şehit, 18 yaralı (10)
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Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 şehit, 18 yaralı (10)

DHA EKİBİ ARTÇI SARSINTIYA YAKALANDIBingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7'lik deprem nedeniyle haber yapan DHA ekibi, 3.7 büyüklüğündeki artçı sarsıntıya yakalandı.

Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 şehit, 18 yaralı (10)
15.06.2020 04:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 04:36

DHA EKİBİ ARTÇI SARSINTIYA YAKALANDI

Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7'lik deprem nedeniyle haber yapan DHA ekibi, 3.7 büyüklüğündeki artçı sarsıntıya yakalandı. DHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu ve kameraman Burak Emek, depremde en fazla hasarı alan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde anons çekecekleri saat 01.40'ta 3.7 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ana depremde yıkılan bir evde çökmelere neden olurken, yaşananlar DHA kamerasına yansıdı.

Mücahit YOLCU/ Burak EMEK/ BİNGÖL,

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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