Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı
19.01.2021 13:22 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:27
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı.
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı.
Karlıova ilçesinde 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde yarım metreye yaklaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı. Kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı