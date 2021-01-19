Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı
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Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı

19.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:07
Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı. 

Karlıova ilçesinde 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde yarım metreye yaklaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı. Kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı. 


Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı
Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı
Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı
Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı
Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı
Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı
Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı
Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı
Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı
Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı
Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı
Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan BİNGÖL

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