Karlıova'da 30 köy yolu kardan kapandı

KARLIOVA, BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Karlıova'da 10 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla ilçe merkezi, beyaza bürünürken, 30 köy yolu da ulaşıma kapandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.