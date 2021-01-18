Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı

18.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:41
Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, köy yolarını açmak için çalışma başlattı. 

Karlıova ilçesinde, dünden beri etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri ise ilçe merkezinde çalışmalarını sürdürürken, çarşı merkezinde biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına çıkarılıyor. 


Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı
Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı
Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı
Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı
Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı
Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı
Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı
Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı
Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı
Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı
Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı
Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Emre Taşdemir Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 14:02:37. #1.14#
title