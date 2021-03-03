Karlıova'da 205 öğrenciye tablet hediye edildi
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Karlıova'da 205 öğrenciye tablet hediye edildi

03.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:44

Bingöl Kültür, Tarih ve Tanıtım Doğa Derneğinin başlattığı "internetsiz ev, tabletsiz öğrenci kalmasın" kampanyası kapsamında Karlıova ilçesindeki öğrencilere 205 tablet hediye edildi.

Bingöl Kültür, Tarih ve Tanıtım Doğa Derneğinin başlattığı "internetsiz ev, tabletsiz öğrenci kalmasın" kampanyası kapsamında Karlıova ilçesindeki öğrencilere 205 tablet hediye edildi.

Karlıovalı hayırsever Poyraz ailesi tarafından gönderilen 205 tablet, Dörtyol İlk ve Ortaokulunda öğrencilere dağıtıldı.

Ömer Poyraz ve Hilmi Poyraz, öğrencilere destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilere de hayırsever aileye teşekkür etti.

Karlıova'da 205 öğrenciye tablet hediye edildi
Karlıova'da 205 öğrenciye tablet hediye edildi
Karlıova'da 205 öğrenciye tablet hediye edildi
Karlıova'da 205 öğrenciye tablet hediye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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