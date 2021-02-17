Karlıova'da 20 köy yolu ulaşıma kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karlıova'da 20 köy yolu ulaşıma kapandı

17.02.2021 09:50 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:55

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı engelledi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı engelledi.

Son günlerde bahar havasının yaşandığı Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı ilçeye bağlı 20 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Özel İdare Ekipleri kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri ise kapanan cadde ve mahalle yollarını açmak için sabahın erken saatinde çalışma başlattı.

Karlıova'da 20 köy yolu ulaşıma kapandı
Karlıova'da 20 köy yolu ulaşıma kapandı
Karlıova'da 20 köy yolu ulaşıma kapandı
Karlıova'da 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Akalın Emina Jahovic Meryem Uzerli Hüner Coşkuner
Spor Deniz Türüç Metin Oktay Osman Özköylü Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karlıova'da 20 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 09:59:37. #1.15#
title