KARLIOVA'DA 20 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karlıova'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe esnafı, iş yerlerinin önünde biriken karları kürekle atarken, sokak hayvanları için de belli bölgelere yiyecek bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, 20 köy yolu da ulaşıma kapandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yolların yeniden açılması için başlattığı çalışma sürüyor.