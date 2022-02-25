KARLIOVA'DA 2 HAFTANIN ARDINDAN YENİDEN KAR YAĞDI - Haberler
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KARLIOVA'DA 2 HAFTANIN ARDINDAN YENİDEN KAR YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BİNGÖL'de yaklaşık 2 haftanın ardından yeniden kar etkili oldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - BİNGÖL'de yaklaşık 2 haftanın ardından yeniden kar etkili oldu. Yolların kapanma ihtimaline karşı karla mücadele ekipleri hazır bekletiliyor.

Karlıova ilçesinde yaklaşık 2 haftanın ardından sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. İlçe beyaza büründü, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. İl Özel İdaresi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için hazır bekletiliyor. İlçedeki kar yağışının yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirten bölge halkından Furkan Karakaya, "Karlıova'da çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Kış şartları bizleri etkiliyor" dedi.

KARLIOVA'DA 2 HAFTANIN ARDINDAN YENİDEN KAR YAĞDI

KARLIOVA'DA 2 HAFTANIN ARDINDAN YENİDEN KAR YAĞDI

KARLIOVA'DA 2 HAFTANIN ARDINDAN YENİDEN KAR YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hisarcık, Karlıova, kar, Güncel, Haberler

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