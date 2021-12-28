Karlıova'da 11 köyde çocuklara eğitim seti desteği - Haberler
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Karlıova'da 11 köyde çocuklara eğitim seti desteği

Karlıova'da 11 köyde çocuklara eğitim seti desteği
AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Benim Oyun Sandığım" projesi kapsamında Karlıova ilçesinde 11 köyde çocuklara eğitim seti hediye edildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Benim Oyun Sandığım" projesi kapsamında Karlıova ilçesinde 11 köyde çocuklara eğitim seti hediye edildi.

2023 Eğitim Vizyonu ile okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına almaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, geçiş sürecinde özellikle kırsal bölgelerdeki çocuklara ev ortamında ulaşmak için "Benim Oyun Sandığım" adlı eğlenceli bir eğitim seti ve bir takvim hazırladı.

Bu kapsamda Karlıova'ya bağlı 11 köyde öğretmenler tarafından teslim edilen malzemeler minik öğrencilerin yüzünü güldürdü.

AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

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