Karlıova beyaza büründü
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Karlıova beyaza büründü

16.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:04

İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı Ekiplerin ve vatandaşların kar küreme çalışması Metin Nusretoğlu'nun konuşması BİNGÖL - Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü, belediye ekipleri kamyonlarla kar taşımaya başladı.

İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı

Ekiplerin ve vatandaşların kar küreme çalışması

Metin Nusretoğlu'nun konuşması BİNGÖL - Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü, belediye ekipleri kamyonlarla kar taşımaya başladı.

Karlıova beyaza büründü
Karlıova beyaza büründü
Karlıova beyaza büründü
Karlıova beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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