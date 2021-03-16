Karlıova beyaza büründü
16.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:04
İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı Ekiplerin ve vatandaşların kar küreme çalışması Metin Nusretoğlu'nun konuşması BİNGÖL - Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü, belediye ekipleri kamyonlarla kar taşımaya başladı.
İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı
Ekiplerin ve vatandaşların kar küreme çalışması
Metin Nusretoğlu'nun konuşması BİNGÖL - Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü, belediye ekipleri kamyonlarla kar taşımaya başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz