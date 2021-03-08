Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
08.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:02
Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesi beyaza büründü.
Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesi beyaza büründü.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede araçlar karla kaplanırken, Karayolları ekipleri yolların temizlenmesi için sabahın erken saatlerinde çalışma başlattı.
İş yerlerini açan esnaf ilk olarak kar temizleme çalışması yaptı.
İlçe sakinlerinden Ömer Söğüt, "Karlıova adına yakışır bir ilçedir. Şubat ayında kar yağmaması mart ayında karın yağmayacağı anlamına gelmiyor. Kar berekettir, çünkü kar yağışı yaz aylarında hayvancılığa ve bitkilere çok faydası oluyor." diye konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz