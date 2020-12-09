Karlıova beyaz örtüyle kaplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karlıova beyaz örtüyle kaplandı

09.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:08

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Türkiye genelinde çetin kış koşullarının başladığı yerleşim yerleri arasında 12 bin nüfuslu Karlıova da bulunuyor. Adını karla kaplı bir ova olmasından alan Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova, gece başlayan ve aralıksız süren kar dolayısıyla beyaz örtüye büründü. İlçede kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Karlıova-Yedisu kara yolu, Kaynarpınar köyü mevkisinde tipi ve buzlanma dolayısıyla kapanırken, bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin çalışması sayesinde yol ulaşıma açıldı.

İlçede merkezinde belediye, köy yollarında ise özel idare ekipleri, kar küreme çalışması yapıyor.

Yedisu

Öte yandan, Yedisu ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar, beyaz örtüyü görünce şaşkınlık yaşadı.

Kar yağışı, bağlı köylerde de etkili oldu.

Karlıova beyaz örtüyle kaplandı
Karlıova beyaz örtüyle kaplandı
Karlıova beyaz örtüyle kaplandı
Karlıova beyaz örtüyle kaplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

İlgili Haberler

Güne beyaz örtü ile uyandılar
Güne beyaz örtü ile uyandılar
Tırın devrilmesi sonucu D-100 karayolu fındıkla kaplandı
Tırın devrilmesi sonucu D-100 karayolu fındıkla kaplandı
Araçlar ve ağaçlar karla kaplandı
Araçlar ve ağaçlar karla kaplandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Şener Şen Aleyna Tilki Demet Özdemir Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Sörloth Erol Bulut Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karlıova beyaz örtüyle kaplandı - Bingöl
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 11:08:24. #1.14#
title