Karlıova Belediyesinden gıda yardımı
Karlıova Belediyesi ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda yardımı yaptı.
21.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:16
Karlıova Belediyesi ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda yardımı yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamada, dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere verilmek üzere 300 gıda paketi hazırlandığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Her yıl kurduğumuz iftar çadırında 300 kişiye sıcak yemek ikramında bulunuyorduk. Kovid-19 tedbirleri 300 aileye gıda paketi hazırlayarak dar gelirli ailelere ulaşırdık."
Kaynak: AA