Karlıova Belediyesinden gıda yardımı Karlıova Belediyesi ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda yardımı yaptı.

Karlıova Belediyesi ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda yardımı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere verilmek üzere 300 gıda paketi hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her yıl kurduğumuz iftar çadırında 300 kişiye sıcak yemek ikramında bulunuyorduk. Kovid-19 tedbirleri 300 aileye gıda paketi hazırlayarak dar gelirli ailelere ulaşırdık."

Kaynak: AA