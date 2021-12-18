KARLI ZEMİNDE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL TARLAYA İNDİ 1 YARALI - Haberler
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KARLI ZEMİNDE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL TARLAYA İNDİ 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeni ile kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya indi.

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeni ile kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya indi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkavraz köyü yakınlarında yaşandı. Sivas'tan Küpecik köyüne giden Mahmut Yüksel'in (56) kullandığı 58 ABH 953 plakalı otomobil, Kızılkavraz köyü yakınlarında zemindeki kar ve buzlanma nedeni ile kontrolden çıktı. Yolun sol tarafındaki tarlaya inen otomobilde bulunan sürücünün eşi Melahat Yüksel (52) hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Mahmut Yüksel, zemindeki buzlanma nedeni ile aracın kontrolünü yitirince şarampole savrulduğunu söyledi.

KARLI ZEMİNDE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL TARLAYA İNDİ 1 YARALI

KARLI ZEMİNDE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL TARLAYA İNDİ 1 YARALI

KARLI ZEMİNDE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL TARLAYA İNDİ 1 YARALI

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