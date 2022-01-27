Karlı yolları aştılar, yaşlı ve engellilerin aşılarını yaptılar

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, birkaç gündür kar ve soğuk hava etkili olurken Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları da devam ediyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden doktor ve sağlık görevlileri, kırsal Bilal Mahallesi'nde, soğuk ve kar nedeniyle ilçeye gelemeyen yaşlı, engelli ve yürüyemeyen 20 kişinin evlerine giderek aşılarını yaptı.

Bursa Valiliği, son günlerde aşı olanların sayısında düşüş gözlendiğini belirtip, günlük vaka sayısının 3-4 bin arasında değiştiğini açıkladı. 21 Ocak'tan bu yana kar yağışının etkilediği kent merkezi ve ilçelerde, aşı olmak için sağlık merkezlerine gidemeyen yaşlı, engelli ve yürüyemeyecek durumdaki kişiler için sağlık ekipleri harekete geçti. İnegöl İlçe Sağlık Müdürü doktor Mehmet Kavak nezaretinde, Bilal Mahallesi'ne giden sağlık ekibi, muhtar Ayşe Günhan tarafından tespit edilen adreslerdeki 20 yaşlı ve engelli vatandaşın hatırlatma dozlarını uyguladı.