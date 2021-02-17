Karlı yolları aşan sağlıkçıların aşılama çalışmasını DHA görüntüledi

Van'ın Çaldıran ilçesinde, soğuk hava ve zorlu kış şartlarına rağmen aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Evde sağlık hizmeti alan veya sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşlar için sağlık ekipleri, karlı yolları aşarak, ulaştıklarına Covid-19 aşısı yapıyor. İlçeye yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Yücelen Mahallesi'nde çalışma yapan ve DHA'nın görüntülediği ekipler, her türlü coğrafi koşula rağmen aşı uygulamasını aksatmadan sürdürdüklerini söyledi.

Van'da koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarında dahi kırsaldaki vatandaşa ulaşarak, Covid-19 aşılarını uyguluyor. Van merkez ve 13 ilçede koronavirüs salgınına karşı 65 yaş ve üzerindeki vatandaşın aşılama çalışmaları devam ederken, evde sağlık hizmeti alan veya sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayanlara da sağlık ekiplerince evlerinde aşı yapılıyor.

EN SOĞUK YERDE ZORLU AŞI ÇALIŞMASI

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan ve 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece ile bugüne kadar en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Van'a 110 kilometre uzaklıktaki Çaldıran ilçesi ve mahallelerinde de aşı çalışmaları sürüyor. Zorlu coğrafi şartların hüküm sürdüğü ilçede sağlık çalışanları, karla kaplı bölgelerde zaman zaman araçların ulaşamadığı yerlere yürüyerek gidip, Covid-19 aşılarını uyguluyor. Türkiye'nin en doğusundaki en zorlu coğrafyalardan biri olan Çaldıran ilçesindeki aşı çalışmaları, Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi. İlçeye bağlı Yücelen Mahallesi'ne giden ekipler, aşı olmak için hastaneye gidemeyenlerin Covid-19 aşılarını yaptı.

'BU SAĞLIK HİZMETİNİ GÖTÜRMEK ZORUNDAYIZ'

Çaldıran İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Doktor Kemal Yılmaz (26), zorlu coğrafyada görev yaptıklarını belirterek, "Aşı çalışması için Çaldıran ilçesine bağlı Yücelen Mahallesi'ne geldik. Hava şartları gerçekten çok zor. Kar var ve soğuk işimizi oldukça zorlaştırıyor. Fakat bu sağlık hizmetini vatandaşlarımıza getirmek zorundayız. Vatandaşların bize ihtiyaçları var. Özellikle evlere giden yollar kar nedeniyle kapalı ve mecburen yaya olarak o evlere gitmek zorunda kalıyoruz. Bu şekilde vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Burası, Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olan Çaldıran ilçesi. 9 Ocak 1990 yılında eksi 46,4 sıcaklık ölçülmüş. Coğrafi şartlar bunu gerektiriyor yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

SAĞLIK EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Aşı olan yaşlılar da zorlu kış şartlarında görev yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti. Yücelen Mahallesi'nde yaşayan felçli Nazi Batmazlar'ın (79) kocası Şükrü Batmazlar (62), eşinin sağlık sorunları nedeniyle aşı olmaya gidemediğini belirterek, evlerine kadar gelip, aşı yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ