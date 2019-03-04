Karlı Yolları Aşan Ekipler, Hamile Kadını 6 Saatlik Çalışmayla Kurtardı

Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapalı bulunan bir köyde rahatsızlanan hamile kadının imdadına Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 6 saatlik çalışmayla yetişerek kurtardı.

Karlıova ilçesinde bağlı Yeniköy'ün yolu kar yağışı nedeniyle kapandı. Yolu kapanan köyde 32 yaşındaki hamile Gülten Oğul, rahatsızlandı. Yakınları durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekipleri paletli araçla gitti. Yaklaşık 6 saatlik çalışmayla karlı yolları aşan ekipler, hamile kadına ulaştı. Paletli ambulansla yolun açık olduğu bölgeye getirilen hamile kadın, hazır bekletilen başka bir ambulansa nakledilerek hastaneye ulaştırılması sağlandı.

Kış şartlarına ekiplerin gelip eşini kurtardığını belirten kocası,ekiplere teşekkür etti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA