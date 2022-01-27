Karlı yollarda el arabalı eğlence

ADANA (İHA) - Adana'nın Feke ilçesinde vatandaşlar, el arabasıyla yolda tuzlama yaparak karı eğlenceye dönüştürdü.

İlçeye bağlı Paşalı Mahallesi'nde Timur Kuzu isimli vatandaş, komşusu Özgül Açar'ı el arabasına bindirip, karlı yolda tuzlama yaptı. Video sosyal medyada da beğeni topladı. Mustafa Özsoy adlı vatandaşın da çocuklarla olan eğlencesi izleyenleri tebessüm ettirdi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Yerel