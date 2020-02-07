Karlı yolda tır devrildi
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Karlı yolda tır devrildi

Denizli'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olar kar yağışı kazaları beraberinde getirdi.

07.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:10
Karlı yolda tır devrildi

'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olar kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. Denizli-Afyonkarahisar karayolunda devrilen tır sebebiyle yol kısmen trafiğe kapalı kaldı.


Edinilen bilgiye göre Denizli-Afyonkarahisar karayolu ilçesinde kar yağışı sebebiyle tır devrildi. İçerisinde kargo malzemelerinin bulunduğu tır sürücüsü karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjün üzerine yan yattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sürücü sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Karayolu kısa süre trafiğe kapalı kaldı. Trafik ekiplerinin müdahale ile yol yarım saat içinde trafiğe açıldı.


Devrilen tır vinç yardımı kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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