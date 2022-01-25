Karlı yolda servis minibüsü yan yattı: 3 yaralı - Haberler
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Karlı yolda servis minibüsü yan yattı: 3 yaralı

Karlı yolda servis minibüsü yan yattı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı güvenlik personelini taşıyan servis minibüsü sürücüsü Kemerburgaz Havalimanı yolunda kayganlaşan yolda yan yattı.

İstanbul Havalimanı güvenlik personelini taşıyan servis minibüsü sürücüsü Kemerburgaz Havalimanı yolunda kayganlaşan yolda yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul Havalimanı yolu Kemerburgaz mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre havalimanı güvenlik personelini taşıyan servis minibüsünün sürücüsü, karlı ve kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kazada serviste bulunan 3 kişi yaralanırken sürücü Ramazan Eşgünoğlu kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içindeki yaralıları çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken servis sürücü Ramazan Eşgünoğlu, "Araba ilerden kaymaya başladı ve sonra yan yattı. 3 yaralı var ama çok bir şeyleri yok. Havalimanı personeli taşıyorum ben" dedi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş - Abdulkadir Atmacan/ İHA)

Karlı yolda servis minibüsü yan yattı: 3 yaralı

Karlı yolda servis minibüsü yan yattı: 3 yaralı

Karlı yolda servis minibüsü yan yattı: 3 yaralı

Karlı yolda servis minibüsü yan yattı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul Havalimanı, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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