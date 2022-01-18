Karlı yolda rampayı çıkmaya çalışan otobüs kayıp, apartman duvarına çarptı - Haberler
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Karlı yolda rampayı çıkmaya çalışan otobüs kayıp, apartman duvarına çarptı

Karlı yolda rampayı çıkmaya çalışan otobüs kayıp, apartman duvarına çarptı
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta rampayı çıkmaya çalışan yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda geri kayarak bir apartmanın duvarına çarptı.

SİVAS'ta rampayı çıkmaya çalışan yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda geri kayarak bir apartmanın duvarına çarptı. Kazada otobüs ve apartmanda hasar oluştu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 7'nci Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki yokuşu çıkmaya çalışan Alaattin Koçyiğit yönetimindeki 58 TE 050 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda geriye doğru kaydı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan, içerisinde yolcu bulunmayan otobüs, önce çevredeki bir site bahçesinin demir korkuluklarına, daha sonra ise 4 katlı bir apartmanın duvarına çarptı. Kaza sonrası apartmanın 1'inci katında oturan Yusuf Erdoğan'a ait dairenin oturma odasında hasar oluştu. Kazada yaralanan olmadı.


Karlı yolda rampayı çıkmaya çalışan otobüs kayıp, apartman duvarına çarptı

Karlı yolda rampayı çıkmaya çalışan otobüs kayıp, apartman duvarına çarptı

Karlı yolda rampayı çıkmaya çalışan otobüs kayıp, apartman duvarına çarptı

Karlı yolda rampayı çıkmaya çalışan otobüs kayıp, apartman duvarına çarptı

Karlı yolda rampayı çıkmaya çalışan otobüs kayıp, apartman duvarına çarptı

Karlı yolda rampayı çıkmaya çalışan otobüs kayıp, apartman duvarına çarptı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri

Kaza, kar, Güncel, Haber

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