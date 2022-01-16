Son Dakika | Karlı yolda takla atan otomobil kameraya yansıdı - Haberler
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Son Dakika | Karlı yolda takla atan otomobil kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Karabük-Gerede D-100 karayolunda karla kaplı yolda bariyerlere çarparak takla atan otomobil, cep telefonu kamerasına yansıdı.

KARABÜK (İHA) - Karabük-Gerede D-100 karayolunda karla kaplı yolda bariyerlere çarparak takla atan otomobil, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Gerede- Karabük D-100 karayolu Allar mevkiinde meydana geldi. Karla kaplı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp takla atarak yolda ters durdu. Bu sırada arkadan gelen tır, sürücüsünün yaptığı manevra ile otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, sürücünün yanında bulunan kişinin sosyal medya için çekim yaptığı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Yasin Erdem/İHA)

Son Dakika | Karlı yolda takla atan otomobil kameraya yansıdı

Son Dakika | Karlı yolda takla atan otomobil kameraya yansıdı

Son Dakika | Karlı yolda takla atan otomobil kameraya yansıdı

Son Dakika | Karlı yolda takla atan otomobil kameraya yansıdı

Son Dakika | Karlı yolda takla atan otomobil kameraya yansıdı

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Edinilen son dakika haberine göre Karabük-Gerede D-100 karayolunda karla kaplı yolda bariyerlere çarparak takla atan otomobil, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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