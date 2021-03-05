Karlı yolda mahsur kalan yolcu minibüsündeki 8 kişi kurtarıldı

SİİRT'in Pervari ilçesindeki Geçittepe mevkisinde karlı yolda mahsur kalan minibüsteki 8 kişi, İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Geçittepe mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir yolcu minibüsü mahsur kaldı. Sürücünün ihbarıyla olay yerine İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen karla mücadele ekipleri, yaptıkları kar temizleme çalışmasının ardından mahsur kalan 8 kişinin bulunduğu minibüs kurtarıldı. Yolcuların güvenle köylerine ulaştıklarını anlatan Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Pervari ilçemizdeki Geçittepe mevkisinde mahsur kalan yolcu minibüsü karla mücadele ekiplerimiz tarafından kurtarılarak güvenli bir şekilde köylerine ulaştırıldı. Bölgede çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı