Karlı yolda kayan otomobil şarampole yuvarlandı

14.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:39

Adıyaman'ın Besni-Gölbaşı karayolunda seyir halindeki otomobil karlı yolda kayarak şarampole yuvarlandı.



Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Besni istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 06 AU 8288 plakalı otomobil kar yağışı ve buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.



Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA