Karlı yolda kayan cipin çarptığı iki yaya yaralandı

13.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:12

Karabük'te zeminin karlı olması nedeniyle kayan cip, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı.

Alınan bilgiye göre, Bulak köyünden kent merkezine gelen T.K yönetimindeki 34 BLD 582 plakalı cip, Beşbinevler Mahallesi 117. Sokak'ta yoğun kar yağışının olduğu yolda kontrolünü kaybederek kaymaya başladı.

Bir süre kayan cip, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yolda önlem alan polis ekipleri, sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Kaynak: AA