Karlı yolda kayan cipin çarptığı iki yaya yaralandı
Haberler » Güncel » Karlı yolda kayan cipin çarptığı iki yaya yaralandı - Haber

Karlı yolda kayan cipin çarptığı iki yaya yaralandı

Karabük'te zeminin karlı olması nedeniyle kayan cip, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı.

13.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:12
Karlı yolda kayan cipin çarptığı iki yaya yaralandı

'te zeminin karlı olması nedeniyle kayan cip, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı.

Alınan bilgiye göre, Bulak köyünden kent merkezine gelen T.K yönetimindeki 34 BLD 582 plakalı cip, Beşbinevler Mahallesi 117. Sokak'ta yoğun kar yağışının olduğu yolda kontrolünü kaybederek kaymaya başladı.

Bir süre kayan cip, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı.

Diğer sürücülerin vermesi üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yolda önlem alan polis ekipleri, sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler