KARLI YOLDA KAYAN ARAÇ REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPARAK YAN YATTI 3 YARALI - Haberler

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KARLI YOLDA KAYAN ARAÇ REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPARAK YAN YATTI 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ERZİNCAN'da karlı yolda kayan araç refüjdeki direğe çarparak kaza yaptı.

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'da karlı yolda kayan araç refüjdeki direğe çarparak kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Erzincan-Çağlayan Beldesi yolunda meydana geldi. Feriz Mutlu idaresindeki 24 AAS 296 plakalı kamyonet tipi araç, kar ve buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle refüjedeki direğe çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

KARLI YOLDA KAYAN ARAÇ REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPARAK YAN YATTI 3 YARALI

KARLI YOLDA KAYAN ARAÇ REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPARAK YAN YATTI 3 YARALI

KARLI YOLDA KAYAN ARAÇ REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPARAK YAN YATTI 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kamyonet, Erzincan, Tragger, Kaza, Güncel, Haberler

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