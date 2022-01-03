Karlı yolda kalan araçları jandarma ekipleri kurtardı
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebi ile yolda kalan sürücülerin yardımına jandarma ekipleri koştu.
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebi ile yolda kalan sürücülerin yardımına jandarma ekipleri koştu.
Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı karayolunun yüksek rakımlı noktalarında kar yağış etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle, yola hazırlıksız çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Bozkurt'ta kar nedeniyle araçları yolda kalan sürücülerin imdadına jandarma ekipleri yetişti.
Jandarma ekipleri, yolda kalan araçların zincir takıp şarampole kayan araçları ise çekerek kurtardı. Ekipler, sürücüleri kar yağışına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. - KASTAMONU
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet