Karlı yolda ilerleyemeyen ambulansın yardımına vatandaşlar yetişti - Haberler
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Karlı yolda ilerleyemeyen ambulansın yardımına vatandaşlar yetişti

Karlı yolda ilerleyemeyen ambulansın yardımına vatandaşlar yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de aldıkları ihbara giden içinde sağlık çalışanlarının olduğu ambulans girdiği sokakta mahsur kaldı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de aldıkları ihbara giden içinde sağlık çalışanlarının olduğu ambulans girdiği sokakta mahsur kaldı. Karlı zeminde mahsur kalan ambulansın patinaj çektiğini gören vatandaşlar, ambulansı iterek çıkarmaya çalıştığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, bu sabah erken saatlerde Küçükçekmece'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hasta almak için sokağa giren ambulans kara saplanıp mahsur kaldı. Ambulansın buzlu zeminde patinaj çektiğini gören vatandaşlar ambulansı kaldığı yerden çıkarmaya çalıştı. Vatandaşların karda mahsur kalan ambulansı iterek çıkarmaya çalışması bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Küçükçekmece, Ambulans, 3. Sayfa, Haber

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