Karlı yolda gece mahsur kalan 14 kişiyi AFAD ve belediye ekipleri kurtardı

KONYA'da, gece yoğun kar yağışı nedeniyle enerji santrali şantiyesine gittikleri sırada bölgede mahsur kalan 4 kişi ile kurtarmaya gitmeye çalışırken yolda kalan 10 kişi, AFAD ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

KONYA'da, gece yoğun kar yağışı nedeniyle enerji santrali şantiyesine gittikleri sırada bölgede mahsur kalan 4 kişi ile kurtarmaya gitmeye çalışırken yolda kalan 10 kişi, AFAD ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Selçuklu ilçesinde Yükselen- Kestel mevkisinde meydana geldi. Araçlarıyla enerji santrali şantiyesine giden 4 işçi, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Yardım sesleri üzerine işçileri kurtarmaya gitmek isteyen çevredekiler de farklı noktalarda mahsur kaldı. İhbar üzerine AFAD ve çevre ilçelerden belediye ekipleri, bölgeye sevk edilirken, yol açıldı. Ekiplerin çalışması sonucu 14 kişi, mahsur kaldıkları noktalardan kurtarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI