Karlı yolda drift yapan sürücüleri mahalle halkı polise bildirdi
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Karlı yolda drift yapan sürücüleri mahalle halkı polise bildirdi

17.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:20
Karlı yolda drift yapan sürücüleri mahalle halkı polise bildirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kar tutan yolda drift atan sürücüleri, mahalle sakinleri polise bildirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kar tutan yolda drift atan sürücüleri, mahalle sakinleri polise bildirdi. Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

İnegöl'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, şehir beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen modifiye tutkunu sürücüler, araçlarıyla geldikleri Kemalpaşa Mahallesi, Okullar bölgesinde drift attı. Kar tutan yolda araçlarını kaydırdıkları anlar kameraya yansırken, vatandaşlar da durumu polis ekiplerine bildirdi. Karlı yolda drift atan sürücüleri yakalamak için çalışma başlatıldı. 


Karlı yolda drift yapan sürücüleri mahalle halkı polise bildirdi
Karlı yolda drift yapan sürücüleri mahalle halkı polise bildirdi
Karlı yolda drift yapan sürücüleri mahalle halkı polise bildirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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