Karlı yolda cipin arkasına bağladığı iple snowboard yaptı
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Karlı yolda cipin arkasına bağladığı iple snowboard yaptı

18.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:03
Karlı yolda cipin arkasına bağladığı iple snowboard yaptı

BURSA'da kar yağışının ardından buz tutan yolda cipin arkasına ip bağlayan kişinin snowboard yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da kar yağışının ardından buz tutan yolda cipin arkasına ip bağlayan kişinin snowboard yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl ilçesinde dün sabah başlayan yoğun kar yağışı, akşam saatlerinde de etkili oldu. Kar yağışıyla cadde, sokak ve meydanlar beyaza büründü. Cipin arkasına ip bağlayan bir kişi, buz tutan yolda snowboard yaptı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük ilgi gördü.


Karlı yolda cipin arkasına bağladığı iple snowboard yaptı
Karlı yolda cipin arkasına bağladığı iple snowboard yaptı
Karlı yolda cipin arkasına bağladığı iple snowboard yaptı
Karlı yolda cipin arkasına bağladığı iple snowboard yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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