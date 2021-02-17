Karlı ve fırtınalı hava, balık fiyatlarını yükseltti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karlı ve fırtınalı hava, balık fiyatlarını yükseltti

17.02.2021 15:36 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:40
Karlı ve fırtınalı hava, balık fiyatlarını yükseltti

BURSA'da yağan kar ve fırtına, balık fiyatlarında artışa neden oldu.

BURSA'da yağan kar ve fırtına, balık fiyatlarında artışa neden oldu. Hamsi ve istavritin kilosu 40 TL'ye yükseldi.

Bursa'da son bir haftadır etkili olan fırtına ve kar yağışı balık fiyatlarını etkiledi. Çok sayıda balıkçı denize açılamadı. Bu da balık fiyatlarına yansıdı. Balıkçılar, az balık nedeniyle talebi karşılayamazken, Gemlik ilçesinde kurulan balık pazarındaki tezgahlarda hamsi ve istavrit 40, levrek ve çipura ise 50 liradan satışa sunuldu.

'BALIK AZ, TALEP FAZLA'

Pazarda balık satan Mehmet Akbalık, "Balık fiyatlarında ciddi artış var. Hava şartlarından dolayı bir çok tekne limana çekilmek zorunda kaldı. Şu an çok az sayıda tekne balık tutuyor. Onların tuttuğu balık az, talep de fazla olduğu için balık fiyatlarında ciddi artışlar var. Fiyatlar şu an yüksek. Hamsi ve istavritin kilosu 40 TL, levrek ve çipuranın kilosu 50 TL, yerli palamutun tanesi 30 TL oldu. Pazardaki balıkçılardan çok ciddi balık talebi var, müşterilerden de talep arttı. Bu nedenlerden dolayı fiyatlarda ciddi yükselişler var" dedi.


- Gemlikbursa
Karlı ve fırtınalı hava, balık fiyatlarını yükseltti
Karlı ve fırtınalı hava, balık fiyatlarını yükseltti
Karlı ve fırtınalı hava, balık fiyatlarını yükseltti
Karlı ve fırtınalı hava, balık fiyatlarını yükseltti
Karlı ve fırtınalı hava, balık fiyatlarını yükseltti
Karlı ve fırtınalı hava, balık fiyatlarını yükseltti
Karlı ve fırtınalı hava, balık fiyatlarını yükseltti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Özdemir Meghan Markle Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Necip Uysal Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karlı ve fırtınalı hava, balık fiyatlarını yükseltti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 15:40:28. #1.14#
title