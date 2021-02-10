Karlı tepelerden kızaklarla hayvanları için ot indiriyorlar
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Karlı tepelerden kızaklarla hayvanları için ot indiriyorlar

10.02.2021 08:44 | Son Güncelleme: 10.02.2021 08:48
Karlı tepelerden kızaklarla hayvanları için ot indiriyorlar

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Yeşiltaş köyünde yaşayan çiftçiler, yazın yüksek kesimlerde biriktirdikleri otları, daha rahat taşıyabilmek için kışı bekliyorlar.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Yeşiltaş köyünde yaşayan çiftçiler, yazın yüksek kesimlerde biriktirdikleri otları, daha rahat taşıyabilmek için kışı bekliyorlar. Kar yağışı sonrası kızaklara ve brandalara istifledikleri otları, yaklaşık 7 kilometre boyunca karlı yolda kaydırarak, köylerine getiren çiftçiler, hayvanlarına yediriyor.

İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayanlar, yaklaşık 2 bin rakımlı tepelerde yazın biçip, istifledikleri otları, köye indirmek için kış aylarını beklemek zorunda kalıyor. Sabah saatlerinde karla örtülü bölgeye doğru yola çıkan besiciler, saatler süren zorlu yolculuğun ardından biriktirdikleri otlara ulaşıyor. Çiftçiler, kızaklara ve brandalara yükledikleri otları, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede, tehlikeli bir yolculuğun ardından köye ulaştırıp, hayvanlarına yediriyor. 

Otluk alanlarının az olması nedeniyle hayvanlarının yem ihtiyacını temin etmek için dağların yüksek kesimlerinde ot biçtiklerini anlatan Nizamettin Atılgan, bu otları indirmek için de kış aylarını beklediklerini söyledi. Bu yöntemin daha kolay olduğunu belirten Atılgan, "Yaz aylarında dağlarda biçtiğimiz otları balyalar şeklinde belli noktalarda biriktiriyoruz. Karın en sert olduğu zamanlarda da zorlu bir yolculuk yaparak biriktirdiğimiz otları, kızak veya brandalara yükleyip, kaydırma yöntemiyle köye ulaştırıyoruz" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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