KARLI KAPLI YOLDA DRİFT YAPTILAR

İNEGÖL, BURSA (DHA) - Bursa'da karla kaplı yolda drift yapan sürücüler, trafiği tehlikeye soktu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesinde 16 BS 096 plakalı otomobilin sürücüsü, Orhaniye Mahallesi, Avarlar Kavşağı mevkisinde, karla kaplı yolda aracını kaydırarak seyretti. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Hamidiye Mahallesi'nde de drift yapan bir ATV sürücüsü görüntülendi. Karlı yolda aracını kaydıran ATV sürücüsü, tehlikeli hareketler yaptı.

TEHLİKELİ KIZAK KEYFİ KAMERADA

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde ise kapalı kasa kamyonetin arkasına halatla bağlanan kızakta, 2 kişinin kaydığı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kızaktakiler karşı yönden gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Görüntülerin ardından polis ekipleri, trafiği tehlikeye sokan sürücüleri bulmak için çalışma başlattı.