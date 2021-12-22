KARLI KAPLI KÖYDE MAHSUR KALAN HASTAYA 5 SAATTE ULAŞILDI - Haberler
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KARLI KAPLI KÖYDE MAHSUR KALAN HASTAYA 5 SAATTE ULAŞILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kar nedeniyle ulaşımı kapanan Akkaya Köyü'nde rahatsızlanan KOAH hastası Hüseyin Kullan (63), ekiplerin 5 saat süren çalışması sonucu yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kar nedeniyle ulaşımı kapanan Akkaya Köyü'nde rahatsızlanan KOAH hastası Hüseyin Kullan (63), ekiplerin 5 saat süren çalışması sonucu yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Ereğli'ye bağlı Akkaya Köyü'nde yaşayan KOAH hastası Hüseyin Kullan, nefes darlığı şikayetiyle 112 Acil Servisi aradı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans köye ulaşamadı. Bunun üzerine, İl Özel İdaresine bağlı iş makineleriyle köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren mücadelenin ardından köye ambulans, UMKE ve jandarma ekipleri köye ulaştı. Sağlık ekibi, Hüseyin Kullan'a ilk müdahaleyi evinde yaptı. Kullan, daha sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KARLI KAPLI KÖYDE MAHSUR KALAN HASTAYA 5 SAATTE ULAŞILDI

KARLI KAPLI KÖYDE MAHSUR KALAN HASTAYA 5 SAATTE ULAŞILDI

KARLI KAPLI KÖYDE MAHSUR KALAN HASTAYA 5 SAATTE ULAŞILDI

KARLI KAPLI KÖYDE MAHSUR KALAN HASTAYA 5 SAATTE ULAŞILDI

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