TATVAN, BİTLİS (İHA) - Karlı görüntüsüyle Tatvan'da adeta kartpostallık görüntüler oluştu

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yoğun kar yağışı drone ile havadan görüntülenirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Her yıl aldığı kar miktarıyla Türkiye'nin en çok kar alan ili olan Bitlis'te kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gündüz etkisini arttırarak devam etti. Gün boyunca devam eden yağışlar sebebiyle kentteki birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Tatvan ilçesinde de etkisini artıran kar yağışı ise drone ile havadan görüntülendi. İlçeyi komple beyaza bürüyen kar yağışı, köy yollarının da kapanmasına neden oldu.

Havadan görüntülenen Tatvan, son kar yağışıyla birlikte adeta yeniden beyaz gelinliğini giymiş oldu. Havadan muhteşem bir görüntüye kavuşan Tatvan, karlı görüntüsüyle adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.