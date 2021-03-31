Karlı dağlarla birleşen kardelenler mest etti
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Karlı dağlarla birleşen kardelenler mest etti

İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Haberler | Güncel

Karlı dağlarla birleşen kardelenler mest etti Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baharın habercisi olan kardelenlerin karlı dağlarla bütünleşmesi görenleri hayran bıraktı.

Karlı dağlarla birleşen kardelenler mest etti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baharın habercisi olan kardelenlerin karlı dağlarla bütünleşmesi görenleri hayran bıraktı.

Kış mevsimin sona erdiğini simgeleyen baharın müjdeleyicisi olan kardelenler kendilerini gösterdi. İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan İnanlı köyü yakınlarında boy gösteren kardelenler, görenleri kendine hayran bırakıyor. Beyaz bir örtü gibi ovayı süsleyen kardelenlerin etrafını çeviren karlı karlar ise ayrı bir güzellik katıyor.

Her sene mart-nisan ayında çıkmaya başlayan kardelenler, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı haline geldi. Kardelenleri ilk kez yakından gördüğünü ifade eden Yıldırım Yüksek, "Bugün havanın sıcak olmasıyla çocuğumu dışarıya çıkarttım. Bizim ova bu sene daha erken kardelenlerle buluştu. Muazzam bir güzellik var. Biz de kardelenlerin ve karlı dağların bir arada olmasını fırsat bilerek buraya geldik. Oğlumla beraber güzel zaman geçirdik" dedi.

Karlı dağlarla birleşen kardelenler mest etti
Karlı dağlarla birleşen kardelenler mest etti
Karlı dağlarla birleşen kardelenler mest etti
Karlı dağlarla birleşen kardelenler mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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