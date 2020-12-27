Karlı dağlarda zorlu yaşam...Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karlı dağlarda zorlu yaşam...Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar

27.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:18

Karlı dağlarda zorlu yaşam...Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaz aylarında saman toplayan vatandaşlar, zorlu kış şartlarında topladıkları samanları köye indiriyor.

Karlı dağlarda zorlu yaşam...Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaz aylarında saman toplayan vatandaşlar, zorlu kış şartlarında topladıkları samanları köye indiriyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde hayvancılıkla uğraşan köylülerin zorlu kış mesaisi başladı. Köylüler, 2000 rakımlı dağlarda ilkbahar aylarında biçtikleri ot ve samanları hayvanlarına yem olarak vermek için günlerdir zor şartlarda çalışıyor. Karlı dağları aşarak 5 kilometre yol giden köylüler, yaylalarda topladıkları ot ve samanları brandaların üzerine bırakarak karda kaydırıp köylere indiriyor.

Yıllardır hayvancılıkla uğraşan Reşit Öter (63), her kış bu zorluğu yaşadıklarını söyledi. Kürtçe konuşan Reşit Öter, "Yıllardır bu işi yapıyorum. Bu dağların arasında hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yazın topladığımız otları kışın birbirimize yardım ederek köye indiriyoruz. Çok tehlikeli bölgelerden geçiyoruz. 5 kilometre yol kat ederek bu samanları getiriyoruz. Araçlara yükleyip köye getiriyoruz" dedi.

Köylülerden İdris Öter de yazın topladıkları otları kışın köye indirdiklerini söyledi. İdris Öter, "Kar kalınlığı her geçen gün artıyor. Komşumuza bugün yardım ettik, yarın başkasına yardım edeceğiz. Sabahın ilk ışıklarıyla dağa tırmanıyoruz. Çok yorucu bir iş ama bölgemizde hayvancılık yapamayan geçinemiyor. Korona virüs tedbirlerine çok dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Karlı dağlarda zorlu yaşam...Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar
Karlı dağlarda zorlu yaşam...Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar
Karlı dağlarda zorlu yaşam...Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar
Karlı dağlarda zorlu yaşam...Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar
Karlı dağlarda zorlu yaşam...Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar
Karlı dağlarda zorlu yaşam...Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar
Karlı dağlarda zorlu yaşam...Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar
Karlı dağlarda zorlu yaşam...Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar
Karlı dağlarda zorlu yaşam...Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar
Karlı dağlarda zorlu yaşam...Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar
Karlı dağlarda zorlu yaşam...Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Özgür Özel Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Ryan Babel Burak Yılmaz Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Deprem Elazığ İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karlı dağlarda zorlu yaşam...Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 13:18:50. #1.15#
title