Karlı Dağlarda Rafting Heyecanı

12 Mart Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşu anısına düzenlenen Gazeteciler ve Kurumlararası Kar Raftingi Kurtuluş Kupası renkli görüntülere sahne oldu.

Erzurum Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Erzurum'un kurtuluşu anısına Konaklı Kayak Merkezi'nde Gazeteciler ve Kurumlararası yapılan Kurtuluş Kupası yoğun ilgi gördü. Kayak pistinin üst noktasına çıkan kurum müdürleri, gruplar halinde 2 rafting botuna binip kayarak, birbirlerini geçmeye çalıştı.

Programa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Halis Yunus Ersöz, Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kurum müdürleri ve gazeteciler katıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Ersöz, kar raftinginin hem eğlenceli hem de güç isteyen bir spor dalı olduğunu ifade ederek "Kar raftingi programında kurum müdürleri ve gazeteciler ile bir aradayız. Özellikle bu kayak merkezinin canlanması ve ilgi görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kış sporlarının belli dönemlerde sınırlı kalmamasını istiyoruz yeni yeni projeler üretiyoruz. Kar raftingi ilginç bir spor dalı hem eğlendiriyor hem spor yaptırıyor. Bakanlık olarak tüm tesislerimizi halkımıza açık tutuyoruz. Bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmada gazetecilerin yarıştığı parkurda İhlas Haber Ajansı Muhabiri Sefa Tetik, TRT Haber Muhabiri Mikail Kurban, Anadolu Ajansı Muhabiri Fırat Özdemir ve Pusula Gazetesi Spor Muhabiri Nurullah Pala'nın yer aldığı takım birinci oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA