Son dakika haberleri... Karlı dağda mahsur kalan 9 kişiyi jandarma kurtardı

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Karlı dağda mahsur kalan 9 kişiyi jandarma kurtardı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta karlı dağın zirvesine çıkan 9 kişini yardımına jandarma ekipleri yetişti. Ekipler, halatlar yardımıyla 9 kişiyi güvenli bölgeye indirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Yeikuyular Kayak Merkezi'nde meydana geldi. 9 kişilik grup, telesiyej ile karlı dağın tepesine sonra yaya olarak aşağıya yaya olarak inmek istedi.

Arazinin karlı ve dik olması nedeniyle tepeden yaya olarak inemeyen vatandaşlar jandarmadan yardım istedi. Bölgede kurtarma ekibi olarak hazır bekleyen jandarma ekipleri 3 kar motoru ve 4 kişilik ekiple olay yerine intikal etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda tepede mahsur kalan 9 kişi kurtarılarak güvenli bölgeye indirildi.

Kurtarılan vatandaşlar ise jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY