Karlı dağ manzarasında denize girdiler

09.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:14

ANTAYLA'da, etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından 2 gündür bahardan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği Antalya, Toros Dağları eşliğinde denize girenlerin yanı sıra güneşlenenlerle dolup taştı.

Antalya'da kent sakinleri ve tatilciler, yazdan kalma güneşli havanın tadını çıkardı. Hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı 18 derece kaydedilirken, Konyaaltı Sahili'ne gelenler Toroslar Dağları manzarası eşliğinde denize girdi.

Antalya'da oturan Maral Erdal, sahile bisikletiyle geldiğini, ardından denize girerek zaman geçirdiğini anlatırken, Antalya'da yaşadığı için kendisini şanslı hissettiğini belirtti.

Eşi ile 5 gün sürecek tatil için Azerbaycan'dan gelen Süleymanof Rami de Ocak ayında denize girmenin ayrıcalık olduğunu belirterek "Havanın böyle olduğunu bilseydim, 5 günlüğüne değil 15 günlüğüne gelirdim. Çok güzel. Bir dahaki gelişimi daha uzun zamanlı programlayacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA