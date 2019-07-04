Karlı 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zorlu tırmanış

HAKKARİ'de faaliyet gösteren Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'ne (CİSAD) üye 6 dağcı, hala zirvesinde kar bulunan ve İsviçre'deki Alp Dağlarını aratmayan 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Sümbül'ün zirvesinde çay keyfi yapan dağcılar Hakkari'yi kuş bakışı gören zirvede gece ve gündüz fotoğrafları çekti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç başkanlığında, CİSAD'a üye 6 dağcı, yaz ortasında 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmanış yaptı. Depin Kontrol Noktası'ndan tırmanışa başlayan ve yaklaşık 2 kilometresi karla kaplı Sümbül Dağı'na tırmanan dağcı Naci Ertunç, Azad Ölmez, Emin Noyan, Ahmet Ertuş, Ercan İhtiyatoğlu ve Muzaffer Kaya ilk kamp yerine 6 saatte ulaşabildi. Geceyi burada çadır kurarak geçiren dağcılar, ikinci gün zirve yaptı. Sümbül'ün zirvesinde çay içerek Hakkari'yi kuş bakışı gören zirvede gece ve gündüz fotoğrafları çektiren dağcılar daha sonra kar kütlelerinin üzerinde kayarak inişe geçti.

HAKKARİ'DEKİ DAĞLAR, İSVİÇRE'DEKİ ALPLERİ ARATMIYOR

CİSAD üyesi dağcı Emin Noyan, amaç İsviçre'deki Alp dağlarını aratmayan Hakkari'deki dağları ve doğa güzellileri Türkiye ve dünya kamuoyuna tanıtmak olduğunu belirterek, "Bu kapsamda her yıl yaz ve kış aylarında bir takım etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerimiz büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin bir çok kentinden profesyonel dağcı ve doğasever bu etkinliklerimize katılıp, buranın dağları ve doğasına hayran kalıyor. Özellikle en yakın komşu il Van'dan her yıl birçok dağcı ve doğasever bu etkinliklerimize katılıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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