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Karların üzerine yatıp denize girdi

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Karların üzerine yatıp denize girdiİSTANBUL İstanbul Çankurtaran açıklarında kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' diyen bir grup karlı havayı aldırış etmeden denize girdi.

İSTANBUL (İHA) - Karların üzerine yatıp denize girdi

İSTANBUL İstanbul Çankurtaran açıklarında kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' diyen bir grup karlı havayı aldırış etmeden denize girdi. Bir kişide karın üzerine uzandı.

İstanbul'da karlı hava hayatı olumsuz etkilerken bir grupta denize girdi. kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' diyen bir grup, bugün kara aldırış etmeden Cankurtaran açıklarında denize girdi. Gruptan bir kişi de soğuk havayı aldırış etmeden denize girmeden önce karın üzerine uzandı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karların üzerine yatıp denize girdi

Karların üzerine yatıp denize girdi

Karların üzerine yatıp denize girdi

İhlas Haber Ajansı / Genel

Sarayburnu, İstanbul, Genel, Yerel, Haberler

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