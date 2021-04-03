Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı arttı
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Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı arttı

İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR - Haberler | Güncel

Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı arttı İlkbaharla birlikte doğanın yeşerdiği Erzincan'da dağlarının yüksek kesimlerindeki karın erimesi ve yağmur yağışıyla beraber barajların doluluk oranı arttı.

Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı arttı

ERZİNCAN - İlkbaharla birlikte doğanın yeşerdiği Erzincan'da dağlarının yüksek kesimlerindeki karın erimesi ve yağmur yağışıyla beraber barajların doluluk oranı arttı.

Erzincan Barajı yüzde 65, Tercan Barajı da yüzde 40 su doluluk seviyesine ulaştı. Tarımın yaygın olduğu Erzincan'da barajlardaki su seviyesinin artması çiftçiyi mutlu etti.

Konuyla ilgili Devlet Su İşleri'nden alınan bilgiye göre, Erzincan'ın en büyük su kaynaklarından olan Erzincan Barajında doluluk oranının yüzde 66, Tercan Barajında yüzde 40 seviyesine ulaştığı Mayıs'ın ortalarına doğru bahar yağışları ile barajların yeterli kapasiteye ulaşacağının öngörüldüğü belirtildi.

Erzincan merkeze bağlı Ekmekli köyünde çiftçilikle uğraşan Enes Çağrı Yücel, geçen yıl tarım arazilerinde sulama yaparken sıkıntı çektiklerini belirterek, "Su seviyesinde ki artış bizi mutlu etti. Biz de gelip kontrol etmek istedik. Bir önceki yılda ekinlerimiz susuz kaldı. Bir aya yakın sulama yapamamıştık. Bu yüzden barajın su seviyesini kontrol etmeye geldik. İnşallah ilerleyen haftalarda da yağmur yağar. Barajlarda ki su seviyesinin artması biz çiftçileri mutlu ediyor." dedi.

Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı arttı
Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı arttı
Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı arttı
Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR

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