Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı arttı
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Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı arttı

Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı arttı
06.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:22

İlkbaharla birlikte doğanın yeşerdiği Erzincan'da dağlarının yüksek kesimlerindeki karın erimesi ve yağmur yağışıyla beraber barajların doluluk oranı arttı.

İlkbaharla birlikte doğanın yeşerdiği Erzincan'da dağlarının yüksek kesimlerindeki karın erimesi ve yağmur yağışıyla beraber barajların doluluk oranı arttı. Erzincan Barajı yüzde 67, Tercan Barajı da yüzde 33 su doluluk seviyesine ulaştı.

Tarımın yaygın olduğu Erzincan'da barajlardaki su seviyesinin artması çiftçiyi mutlu etti.

Konuyla ilgili Devlet Su İşleri (DSİ) 82. Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Erzincan'ın en büyük su kaynaklarından olan Erzincan Barajında doluluk oranının yüzde 67, Tercan Barajında yüzde 33 seviyesine ulaştığı Mayıs'ın ortalarına doğru bahar yağışları ile barajların yeterli kapasiteye ulaşacağının öngörüldüğü belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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