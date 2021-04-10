Karların erimesiyle canlanan "Ekirek Şelalesi" doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki Kırklar ve Yılan dağlarında karların erimesiyle yaklaşık 60 metre yükseklikten akan Ekirek Şelalesi doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki Kırklar ve Yılan dağlarında karların erimesiyle yaklaşık 60 metre yükseklikten akan Ekirek Şelalesi doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Sahip olduğu tarihi Tağar Köprüsü ve İn Delikleri'nin yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkan Çemişgezek, yılın her döneminde turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Hava sıcaklığının arttığı bugünlerde, Kırklar ve Yılan dağlarındaki karların erimesiyle Dipsiz Göl Vadisi'nde akmaya başlayan Ekirek Şelalesi de çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğa ve fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki şelalenin eşsiz güzelliğini görmek isteyen ziyaretçiler, araçlarıyla ilçe merkezinden yola çıkarak 1 saatlik yolculuk sonunda Gözlüçayır köyüne varıyor.

Köyden yolculuklarına başlayarak sarp kayalar arasında şelalenin bulunduğu alana giden fotoğraf ve doğa tutkunları, daha sonra çevresi tortul kayaçlarla kaplı doğa harikası Ekirek Şelalesi'ne ulaşıyor.

Kar ve yağmur sularıyla canlanıp yaklaşık 60 metre yükseklikten coşkuyla akan şelalenin dibine kadar giden ziyaretçiler, burada hem doğanın tadını çıkarıyor hem de çeşitli teknikleri kullanarak doyasıya fotoğraf çekimi yapıyor.

Yaklaşık bin rakımda bulunan ve 3037 nüfusa sahip olan ilçede, ilkbaharın gelişiyle yeşile bürünen buğday ve arpa tarlaları ile bu tarlaların ortasında çiçek açan meyve ağaçları da ayrı bir görsel güzellik sunuyor.

"Tunceli'nin dört mevsimi çok harika oluyor"

Doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, AA muhabirine, Tunceli'nin her mevsim sahip olduğu doğal, tarih ve kültürel güzellikleriyle ilgi çektiğini söyledi.

Kentte çok güzel şelaleler olduğunu anlatan Kaya, Ekirek Şelalesi'nin de onlardan bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Kaya, şelaleyi uzun pozlama tekniği kullanarak fotoğrafladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şelaleyi video kamera ve drone kullanarak farklı açılardan çekme fırsatımız oldu. Tunceli'nin dört mevsimi çok harika oluyor. İlkbaharı ayrı, kışı ayrı güzellikler sunuyor. Burada kışın çok kar yağarsa o yıl bahar daha da güzelleşiyor. Bizler şu anda iki mevsimi bir arada yaşıyor diyebiliriz. Dağlarda halen beyaz örtüyle kaplıyken, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde çiçekler açmış ve şelaleler şırıl şırıl akıyor."

"Doğamız gerçekten çok güzel ve birçok ülkenin güzellikleriyle aynı potansiyele sahip"

Drone pilotu Hasret Özcan da Tunceli'nin doğal güzelliklerini uzun yıllardır havadan görüntülediğini anlattı.

Havadan yaptığı çekimleri sosyal medyada ve farklı mecralarda paylaşarak kentin tanımını yaptığını ifade eden Özcan, "Doğamız gerçekten çok güzel ve birçok ülkenin güzellikleriyle aynı potansiyele sahip. Ekirek Şelalesi'ni görmekten dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum. Havadan ve karadan çok güzel kareler yakaladık. Görüntüler çok muhteşem oldu ve bunları ilerleyen zamanda paylaşarak Tunceli'nin turizm sektöründe gelişmesine katkıda bulunacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren